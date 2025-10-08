Τέμπη: Αναβάλλεται η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη, εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αναβολή ζητήθηκε από την αστυνομία μετά τη νέα εισαγγελική παραγγελία, προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Αναμένεται να σταλεί νέο έγγραφο με τις εξετάσεις και τον τεχνικό σύμβουλο που ζητεί η οικογένεια.

Τερμάτισε την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Χθες, Τρίτη, έπειτα από 23 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι τερματίζει την απεργία πείνας, καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρούτσι είχε αιτηθεί εκταφή της σορού του γιού του, Ντένις, για ταυτοποίηση αλλά και για τοξικολογικές-βιοχημικές εξετάσεις, καθώς για ορισμό τεχνικού συμβούλου που θα συμβάλλει στις έρευνες για τα αίτια θανάτου.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως είναι «ημέρα μιας πολύ μεγάλης νίκης του καλού απέναντι στο κακό. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκαιο με το μέρος του μπορεί να νίκη τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς».

Και πρόσθεσε: «Σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια, δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών. Βγαίνουν από τα ντουλάπια και από τα κιτάπια τα έγγραφα, τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς. Τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη, στο έγκλημα που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023».

«Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλείψεις των πραγματογνωμόνων και των ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοιχτά», επισήμανε η κ. Κωνσταντοπούλου.