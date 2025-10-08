Προσλήψεις 284 αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση

Συνολικά 284 προσλήψεις ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το διδακτικό έτος 2025-2026, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

17 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

100 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

10 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση

7 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου ένας (1) προσωρινός αναπληρωτής κλάδου ΠΕ83.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes , όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα για τις προσλήψεις ΠΕ Γενικής, ΠΕ ΕΑΕ, ΔΕ Γενικής, ΔΕ ΕΑΕ, Μουσικά Σχολεία.