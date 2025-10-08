Τατόι: Πώς σημειώθηκε το ατύχημα με το αεροσκάφος – Σε εξετάσεις υποβάλλονται οι 2 χειριστές

Σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, συμμετείχε το αεροσκάφος το οποίο προσέκρουσε νωρίτερα εκτός του διαδρόμου προσγείωσης, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΓΕΑ, το πλήρωμα του αεροσκάφους διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Περιστατικό με Αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της ΠΑ

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος, το οποίο κατά πληροφορίες δεν πρόλαβε να απογειωθεί, υπέστη ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

Μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο πιλότοι της σχολής Ικάρων, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστούν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

