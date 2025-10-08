Ιλίσια – Έκρηξη στο «Jacky.O»: Βίντεο με τον ύποπτο – Υψηλής ισχύος τα εκρηκτικά

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με έναν ύποπτο για την έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.Ο», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξη, στα Ιλίσια.

Στο βίντεο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει καταγραφεί ένας ύποπτος, ο οποίος φέρεται να μεταφέρει μία σακούλα με εκρηκτικά.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν μαρτυρίες πως εθεάθη ένα άτομο να αφήνει μία χάρτινη σακούλα έξω από την είσοδο του νυκτερινού κέντρου και στη συνέχεια να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η εκρηκτική ύλη που εντόπισε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών κατά την έρευνά του στο κέντρο διασκέδασης ήταν μεν μικρής ποσότητας, ωστόσο ήταν υψηλής ισχύος.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε. Παράλληλα, οι Αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το κέντρο ήταν κλειστό και από την έκρηξη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην είσοδο της επιχείρησης και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Στο ελληνικό FBI οι έρευνες

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο «ελληνικό FBI»).

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Τετάρτης, σημείωσε ότι σε αυτή τη φάση οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα σενάριο σχετικά με το ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από την έκρηξη.

Πάντως η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. «Ήταν αρκετά νωρίς η ώρα που ο δράστης ή οι δράστες- γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια- επέλεξαν να τοποθετήσουν τον μηχανισμό», όπως είπε.

Αναφερόμενη στα υλικό που υπάρχει, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί μένει να διαπιστώσουν αν ο δράστης που διακρίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή αποκαλύπτει σε κάποια φάση τα χαρακτηριστικά του.

«Δεν γνωρίζουμε εάν υπήρχε συνεργός, εάν κάποιο άλλο άτομο περίμενε τον άνδρα που τοποθέτησε τον μηχανισμό. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή που προσφέρεται για βιντεοληπτικό υλικό», δήλωσε.

«Από την πρώτη στιγμή ενημερωθήκαμε για αρκετά ισχυρή έκρηξη. Όταν έφτασαν στο σημείο οι πρώτοι αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν περιμετρικά τον χώρο και αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υπολείμματα εκρηκτικής ύλης», συνέχισε η κ. Δημογλίδου προσθέτοντας ότι χρησιμοποιήθηκε εκρηκτική ύλη μεγάλης ισχύος, γι’ αυτο είχαμε μια τόσο ισχυρή έκρηξη, η οποία όμως δεν προκάλεσε τόσο εκταταμένες υλικές ζημιές. «Αν υπήρχε πεζός ή διερχόμενος οδηγός με ένα δίκυκλο θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά», συμπλήρωσε.

