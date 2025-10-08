Τέμπη: Αναβάθμιση κατηγορητηρίου για Χρ. Τριαντόπουλο ζήτησε ο Παύλος Ασλανίδης

Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ζήτησε με κατάθεσή του στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου, ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο κ. Ασλανίδης έδωσε κατάθεση στην ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου αναφορικά με τις καταγγελίες για αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Όπως δήλωσε εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου, ο κ. Ασλανίδης ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που αντιμετωπίζει ο κ. Τριαντόπουλος.

Ζήτησε να κατηγορηθεί για κακούργημα και όχι για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την εισαγγελική εντολή που καταλαμβάνει και το αίτημα του ιδίου, για εκταφή λειψάνων των θυμάτων προς διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Δυσαρέσκεια για την τριπλή απόρριψη

Ο κ. Ασλανίδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι είχαν απορριφθεί τα τρία προηγούμενα αιτήματα που είχε καταθέσει ο ίδιος ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζητώντας εκταφή των λειψάνων του παιδιού του και για το γεγονός ότι έγινε τώρα μετά από 30 μήνες, όπως είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά, με την Πολιτεία και τη Δικαιοσύνη να αφήνουν επί 23 ημέρες έναν άνθρωπο να βασανίζεται στο κέντρο της Αθήνας.

Γνωστοποίησε επίσης ότι ήδη έχει διορίσει τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να παραστεί στην εκταφή των λειψάνων του παιδιού του, η οποία δρομολογείται για τις επόμενες ημέρες.

«Έπρεπε να περάσουν 30 μήνες για να γίνει αυτό που δεν έγινε από την πρώτη στιγμή από τους ιατροδικαστές; Ή να είναι ένας άνθρωπος 23 μέρες ξαπλωμένος στα τσιμέντα στο Σύνταγμα για να γίνει αυτό; Αυτό είναι ντροπή για την δικαιοσύνη», κατέληξε ο κ. Ασλανίδης.

