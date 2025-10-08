Ο Στέλιος Αγγελούδης στο πρώτο πρόγραμμα Ηγεσίας και Καινοτομίας του Bloomberg LSE

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Bloomberg LSE European CITY Leadership Initiative, ένα πρόγραμμα ηγεσίας και καινοτομίας που διεξάγεται για πρώτη φορά και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους Δήμους της Ευρώπης και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Αγγελούδης είναι ο μόνος δήμαρχος που επιλέχθηκε από την Ελλάδα και ένας από τους 31, συνολικά, δημάρχους που προέρχονται από 17 χώρες (μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Μαδρίτης José Luis Martínez-Almeida, o δήμαρχος Όσλο Eirik Lae Solberg, o δήμαρχος Κρακοβίας Aleksander Miszalski, o δήμαρχος Ελσίνκι Daniel Sazonov, o δήμαρχος Τορίνο Stefano Lo Russo κ.ά.)

Το πρόγραμμα Bloomberg LSE European City Leadership Initiative που ιδρύθηκε και διευθύνεται από το Bloomberg Philanthropies μαζί με το London School of Economics and Political Science (LSE) και το Hertie School στο Βερολίνο θα παρέχει στις πόλεις που θα συμμετάσχουν καινοτόμο εξειδίκευση για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως είναι η κλιματική κρίση, τον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των πόλεων, δράσεις που έχουν ως κοινή συνισταμένη τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στ. Αγγελούδης: Μεγάλη τιμή για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Σε σχετική δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε πως «είναι μεγάλη τιμή για την πόλη της Θεσσαλονίκης η συμμετοχή της σε ένα πρόγραμμα που την φέρνει στην πρωτοπορία των εξελίξεων και αναγνωρίζει τη δυναμική της». «Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας, από τη στεγαστική κρίση μέχρι την προστασία του δημόσιου χώρου, τη δημιουργία πρόσθετων εστιών πρασίνου, την προώθηση της προσβασιμότητας και της βιώσιμης κινητικότητας. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο δίκτυο αυτό η Θεσσαλονίκη αλλάζει επίπεδο, ενισχύει τις συνεργασίες της, αποκτά πρόσβαση σε έναν οργανισμό που θα της επιτρέψει να παράξει απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα στους πολίτες της» ανέφερε.

«Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τα προγράμματα ηγεσίας των δημοτικών αρχών μας παγκοσμίως, επειδή έχουμε διαπιστώσει πόσο καλά λειτουργούν – και θέλουμε να επωφεληθούν περισσότερες πόλεις», δήλωσε από την πλευρά του ο Michael R. Bloomberg, ιδρυτής της Bloomberg L.P. και του Bloomberg Philanthropies και 108ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. «Καθώς η Ευρώπη αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο τον ηγετικό ρόλο των τοπικών αρχών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το London School of Economics and Political Science και το Hertie School στο πλαίσιο της νέας αυτής πρωτοβουλίας. Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε στους δημάρχους και τους ανώτερους αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης τα εργαλεία, την εκπαίδευση και τα δίκτυα ομολόγων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις τους – και να πετύχουν» πρόσθεσε.