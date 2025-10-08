ΠΑΣΟΚ: Επιλεκτική αμνησία από τον Π. Τζαβέλλα – Καμία απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν τα όσα ανέφερε ο Πέτρος Τζαβέλλας στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, με πηγές του κόμματος να σχολιάζουν πως ο «πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται – έμμεσα ή άμεσα –στο σκάνδαλο».

«Ενώ κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αλλεπάλληλες παρατυπίες στις πληρωμές και την αλλοίωση των ελέγχων δεν απάντησε σε τίποτα. Ο κ. Τζαβέλλας αφού παραδέχτηκε ότι ήταν προβληματική και άστοχη για τα συμφέροντα του ΟΠΕΚΕΠΕ η συνεχής αλλαγή Προέδρων του Οργανισμού και υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης άρχισε να ‘ξεχνάει’» ανέφεραν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο κ. Τζαβέλλας δεν θυμόταν τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, όπου ο ίδιος και η τότε διοίκηση προχώρησαν, παρά τις προειδοποιήσεις, σε εκταμιεύσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ για ΑΦΜ που είχαν χαρακτηριστεί ‘δεσμευμένα’. Δεν θυμόταν τις καθυστερήσεις και τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, που κατέληξαν να εξυπηρετούν παρατάσεις συμβάσεων συγκεκριμένων εταιρειών, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο. Δεν θυμόταν την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους» σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

«Ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε» πρόσθεσαν, τονίζοντας πως «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων». «Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του» κατέληξαν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.