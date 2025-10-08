Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος: Προσοχή στις απόπειρες phishing

Την προσοχή του κοινού και των επιχειρήσεων σε ένα αυξανόμενο φαινόμενο ηλεκτρονικής απάτης (phishing), κατά το οποίο επιτήδειοι χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία και τα λογότυπα γνωστών δικηγορικών εταιρειών με σκοπό την εξαπάτηση εφιστά ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ).

Όπως τονίζει, απατεώνες αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails), τα οποία φαινομενικά προέρχονται από δικηγορικές εταιρείες. Τα μηνύματα αυτά αναφέρουν ότι έγινε διαπίστωση δήθεν έκνομων ενεργειών και στοχεύουν στο να παραπλανήσουν τους παραλήπτες ώστε να κοινοποιήσουν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα, ή να χρησιμοποιήσουν κακόβουλα αρχεία με ηλεκτρονικούς ιούς. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως “phishing” και έχει ως στόχο την υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών ή την οικονομική ζημία των παραληπτών.

Τι μπορείτε να κάνετε;

Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος καλεί το κοινό να ακολουθήσει τις παρακάτω βασικές οδηγίες για την προστασία του:

Επαλήθευση αποστολέα: Να ελέγχετε πάντα την ακριβή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα. Οι επίσημες επικοινωνίες από δικηγορικές εταιρείες χρησιμοποιούν το δικό τους επίσημο domain (π.χ. @[όνομα_εταιρείας].gr) και όχι διευθύνσεις γενικού τύπου.

Να ελέγχετε πάντα την ακριβή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα. Οι επίσημες επικοινωνίες από δικηγορικές εταιρείες χρησιμοποιούν το δικό τους επίσημο domain (π.χ. @[όνομα_εταιρείας].gr) και όχι διευθύνσεις γενικού τύπου. Προσοχή σε υποτιθέμενα συνημμένα: Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε μηνύματα που περιέχουν συνημμένα αρχεία (.doc, .pdf, .zip, .exe) από άγνωστους αποστολείς.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε μηνύματα που περιέχουν συνημμένα αρχεία (.doc, .pdf, .zip, .exe) από άγνωστους αποστολείς. Απόρριψη αιτημάτων για πληρωμές: Καμία δικηγορική εταιρεία δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε πληρωμή μέσω email ή μηνύματος. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω επίσημων και επαληθευμένων διαδικασιών.

Καμία δικηγορική εταιρεία δεν θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε πληρωμή μέσω email ή μηνύματος. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω επίσημων και επαληθευμένων διαδικασιών. Προστασία δεδομένων: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κοινοποίηση μέσω email των προσωπικών δεδομένων σας και ιδίως των «ευαίσθητων» δεδομένων, όπως τραπεζικά και φορολογικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς ταυτότητας, κλπ. Χρησιμοποιείτε μόνο ασφαλείς και επαληθευμένες μεθόδους.

Ο ΣΔΕΕ τονίζει ότι, σε περίπτωση που λάβετε οποιοδήποτε μήνυμα που θεωρείτε ύποπτο, θα πρέπει να το διαγράψετε άμεσα. Συστήνεται πάντως πρώτα να επικοινωνήσετε απευθείας με τη δικηγορική εταιρεία που υποτίθεται ότι σας απέστειλε το μήνυμα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος παραμένει σε συνεργασία με τα μέλη του και τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου, με στόχο την προστασία των πολιτών και του κύρους των δικηγορικών εταιρειών.