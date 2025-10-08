Logo Image

Τατόι: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο την ώρα της απογείωσης – Στο νοσοκομείο οι 2 χειριστές

Κοινωνία

Τατόι: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο την ώρα της απογείωσης – Στο νοσοκομείο οι 2 χειριστές

Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ

Μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο πιλότοι της σχολής Ικάρων, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο

Νικολέτα Πετανίδου [email protected]

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο βρισκόταν στη φάση της απογείωσης από το αεροδρόμιο στο Τατόι, εξήλθε του διαδρόμου και υπέστη ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου TECNAM (εκπαιδευτικό διθέσιο μονοκινητήριο ελικοφόρο), το οποίο υπέστη ζημιές στο ριναίο σύστημα.

Το αεροσκάφος δεν είχε προλάβει να απογειωθεί.

Στο νοσοκομείο οι 2 χειριστές

Μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο πιλότοι της σχολής Ικάρων, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστούν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη πληροφορία για την κατάσταση της υγείας τους.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube