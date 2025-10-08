Τατόι: Εκπαιδευτικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο την ώρα της απογείωσης – Στο νοσοκομείο οι 2 χειριστές

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο βρισκόταν στη φάση της απογείωσης από το αεροδρόμιο στο Τατόι, εξήλθε του διαδρόμου και υπέστη ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

Πρόκειται για αεροσκάφος τύπου TECNAM (εκπαιδευτικό διθέσιο μονοκινητήριο ελικοφόρο), το οποίο υπέστη ζημιές στο ριναίο σύστημα.

Το αεροσκάφος δεν είχε προλάβει να απογειωθεί.

Στο νοσοκομείο οι 2 χειριστές

Μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονταν δύο πιλότοι της σχολής Ικάρων, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστούν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη πληροφορία για την κατάσταση της υγείας τους.