Σχολικά γεύματα: Άλλα 53 δημοτικά στο πρόγραμμα – – Περισσότερες απο 231.000 μερίδες καθημερινά

«Διπλασιάσαμε τα σχολεία στα οποία θα διανέμονται κάθε μέρα σχολικά γεύματα. Το σχολικό έτος 2025-2026 συνολικά 1.918 σχολικές μονάδες θα λαμβάνουν ζεστά γεύματα για τις μαθήτριες και τους μαθητές τους σε 153 δήμους της χώρας», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, επισήμανε πως το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων διευρύνεται και εντάσσονται σε αυτό 53 νέα δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα. «Πάνω απο 231.000 μερίδες θα διανέμονται καθημερινά και τα παιδιά θα απολαμβάνουν ποιοτικό φαγητό στα σχολεία τους», σημείωσε.

Η κα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη σημασία που δίνει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Όταν αναλάβαμε το 2019, σχολικά γεύματα διανέμονταν στο 23,6% των σχολείων. Σήμερα, το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει καθημερινά γεύματα στο 45% των δημοτικών της χώρας.

Αντίστοιχα, το 2019, το ποσοστό των παιδιών που σιτίζονταν μέσω του προγράμματος ήταν 25,6%, ενώ σήμερα έχει αυξηθεί σημαντικά στο 47% των μαθητών δημοτικού.

Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του προϋπολογισμού που εξασφαλίσαμε για τα σχολικά γεύματα, της τάξης του 112,3%, από 54 εκατ. ευρώ το 2019 σε 115 εκατ. ευρώ το 2025.

Η δέσμευσή μας στη στήριξη της οικογένειας και την ευημερία των παιδιών συνεχίζεται με την επέκταση του προγράμματος σε περισσότερους δήμους, σε περισσότερες οικογένειες, σε περισσότερα παιδιά», τόνισε.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διεύρυνση του προγράμματος και η επιλογή των δήμων που εντάσσονται στα σχολικά γεύματα γίνεται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ώστε να καλύπτονται, κατά προτεραιότητα, οι πιο ευάλωτοι. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες κατά κεφαλήν εισοδήματος και ανεργίας, καθώς και τοπικών χαρακτηριστικών, όπως ακριτικοί, δυσπρόσιτοι, νησιωτικοί.

Η κα Μιχαηλίδου μίλησε για τον θεσμό που ενδυναμώνει την αλληλεγγύη στη μαθητική κοινότητα από τα πρώτα σχολικά χρόνια. «Για το σχολικό έτος 2025-2026, το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και θα προσφέρει γεύματα υψηλής θρεπτικής αξίας φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές των ωφελούμενων σχολείων».

Επιπρόσθετα, ανέδειξε τον ρόλο του προγράμματος στην έμπρακτη και καθημερινή στήριξη της ελληνικής οικογένειας: «Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν ότι το μεσημεριανό γεύμα του παιδιού τους είναι μια παροχή που καλύπτεται από την Πολιτεία. Αυτή η μέριμνα είναι μέρος της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και αποτελεί εθνική προτεραιότητα».

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υλοποιεί το πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.