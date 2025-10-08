Πιερία: Τροχαίο με 3 τραυματίες στην ΠΑΘΕ – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μακρύγιαλου Πιερίας, χθες Τετάρτη το βράδυ.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περίπου στις 10 μ.μ., Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο Ι.Χ. φορτηγάκι που οδηγούσε 49χρονος με συνεπιβάτιδα μία 64χρονη.

Τα δύο οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και ανατράπηκαν, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών και της γυναίκας, που διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Καθώς η κατάσταση της 64χρονης κρίθηκε σοβαρή, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός

Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος (με καταγωγή από την Αλβανία) βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Γι’ αυτόν τον λόγο νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ