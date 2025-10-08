Β. Μπισμπίκης: Έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έφτασε στο Πρωτοδικείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθώς εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση για το τροχαίο στη Φιλοθέη, στις 26 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός προκάλεσε υλικές ζημιές με το όχημά του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μαντρότοιχο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και σε μία γκαραζόπορτα, ενώ εγκατέλειψε το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχημάτων, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή δικαστηρίου.

Λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος, ο γνωστός ηθοποιός είχε αναφέρει στις τηλεοπτικές κάμερες χαρακτηριστικά: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, αυτή είναι η αλήθεια».