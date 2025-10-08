Το Λύκειο της Παναγίας Γουμερά στη Χαλδία του Πόντου

Η σύνδεση της Εκκλησίας του Πόντου με την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων και ελληνοκορασίδων είναι γνωστή και μη αμφισβητήσιμη. Κάθε μεγάλο ή μικρό εκπαιδευτικό ίδρυμα είχε μία μονή ή μία μητρόπολη να το στηρίζει ποικιλοτρόπως. Έτσι και το Λύκειο της Γουμεράς, το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρισκόταν μέσα στο μοναστήρι της Παναγίας στην Τσίτη της Χαλδίας.

Η ιδέα της ίδρυσης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσα στο χώρο της Μονής ήταν παλιά, αλλά το Λύκειο της Γουμεράς έλαβε «σάρκα και οστά» μόλις το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, επί της φωτισμένης ηγουμενίας του Χατζή Ιερεμίου, ηγούμενου της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Γουμερά, ο οποίος διέθεσε όλη την προσωπική του περιουσία γι’ αυτό τον ιερό σκοπό. Δυστυχώς όμως, δεν μακροημέρευσε για λόγους ανταγωνιστικούς (αλλότρια συμφέροντα), αλλά και λόγω της αντίδρασης των μοναχών.

