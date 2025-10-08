Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O»: Στο ελληνικό FBI οι έρευνες – Στο μικροσκόπιο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών που ευθύνονται για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην ντισκοτέκ «Jacky.Ο», που βρίσκεται στη συμβολή των Μιχαλακοπούλου και Μέξη.

Κατά την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, λίγο πριν την έκρηξη ένας άνδρας, που φορούσε μαύρα ρούχα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, κατευθυνόταν πεζός προς τη ντισκοτέκ και άφησε μία χάρτινη σακούλα στην είσοδο. Μετά από τρία λεπτά σημειώθηκε η έκρηξη, με τον ίδιο να εγκαταλείπει πεζός το σημείο.

Τις έρευνες για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Τετάρτης.

Η ΔΑΟΕ ανέλαβε τις έρευνες

Ερωτηθείσα μάλιστα εάν υπάρχει περίπτωση να πρόκειται για χτύπημα που σχετίζεται με την Greek Mafia απάντησε ότι σε αυτή τη φάση οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα σενάριο σχετικά με το ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από την έκρηξη. Γι’ αυτό και ανέλαβε τις έρευνες η ΔΑΟΕ.

Πάντως η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στην ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. «Ήταν αρκετά νωρίς η ώρα που ο δράστης ή οι δράστες- γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια- επέλεξαν να τοποθετήσουν τον μηχανισμό», όπως είπε.

«Δεν γνωρίζουμε εάν υπήρχε συνεργός»

Αναφερόμενη στα υλικό που υπάρχει, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί μένει να διαπιστώσουν αν ο δράστης που διακρίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή αποκαλύπτει σε κάποια φάση τα χαρακτηριστικά του.

«Δεν γνωρίζουμε εάν υπήρχε συνεργός, εάν κάποιο άλλο άτομο περίμενε τον άνδρα που τοποθέτησε τον μηχανισμό. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μια περιοχή που προσφέρεται για βιντεοληπτικό υλικό», δήλωσε.

Εκρηκτική ύλη μεγάλης ισχύος

«Από την πρώτη στιγμή ενημερωθήκαμε για αρκετά ισχυρή έκρηξη. Όταν έφτασαν στο σημείο οι πρώτοι αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν περιμετρικά τον χώρο και αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υπολείμμετα εκρηκτικής ύλης», συνέχισε η κ. Δημογλίδου προσθέτοντας ότι χρησιμοποιήθηκε εκρηκτική ύλη μεγάλης ισχύος, γι’ αυτο είχαμε μια τόσο ισχυρή έκρηξη, η οποία όμως δεν προκάλεσε τόσο εκταταμένες υλικές ζημιές. «Αν υπήρχε πεζός ή διερχόμενος οδηγός με ένα δίκυκλο θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά», συμπλήρωσε.

