Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Εργασιακό νομοσχέδιο και ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στο ¨κλαμπ” των αναπτυγμένων αγορών το Χ.Α.”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΒΑΡΡΑ ΚΑΤΑ ΒΟΡΙΔΗ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα νέα εφάπαξ σε 35 Ταμεία”

ΕΣΤΙΑ: “Η Μέρκελ αθωώνει τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “”ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ 13ΩΡΟ!” “

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι Ελληνες βάζουν ακόμη τα λεφτά τους σε ακίνητα”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Τα συνδικάτα αποφασίζουν απεργία και καλούν σε ξεσηκωμό!”

ΤA NEA: “Νέα αξιολόγηση- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”

ΚONTRA: “Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟΝ ΤΣΙΑΡΑ”