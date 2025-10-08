Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Εργασιακό νομοσχέδιο και ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στο ¨κλαμπ” των αναπτυγμένων αγορών το Χ.Α.”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΒΑΡΡΑ ΚΑΤΑ ΒΟΡΙΔΗ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα νέα εφάπαξ σε 35 Ταμεία”
ΕΣΤΙΑ: “Η Μέρκελ αθωώνει τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “”ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ 13ΩΡΟ!” “
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι Ελληνες βάζουν ακόμη τα λεφτά τους σε ακίνητα”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Τα συνδικάτα αποφασίζουν απεργία και καλούν σε ξεσηκωμό!”
ΤA NEA: “Νέα αξιολόγηση- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”
ΚONTRA: “Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟΝ ΤΣΙΑΡΑ”