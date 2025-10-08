Logo Image

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Εργασιακό νομοσχέδιο και ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στο ¨κλαμπ” των αναπτυγμένων αγορών το Χ.Α.”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΒΑΡΡΑ ΚΑΤΑ ΒΟΡΙΔΗ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα νέα εφάπαξ σε 35 Ταμεία”

ΕΣΤΙΑ: “Η Μέρκελ αθωώνει τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “”ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ 13ΩΡΟ!” “

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Οι Ελληνες βάζουν ακόμη τα λεφτά τους σε ακίνητα”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Τα συνδικάτα αποφασίζουν απεργία και καλούν σε ξεσηκωμό!”

ΤA NEA: “Νέα αξιολόγηση- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”

ΚONTRA: “Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟΝ ΤΣΙΑΡΑ”

