Μενίδι: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος – Νεκρή μια 46χρονη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Πάρνηθας, στο Μενίδι, με μία 46χρονη γυναίκα να χάνει την ζωή της στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:40 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε η 46χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.