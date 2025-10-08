Logo Image

Μενίδι: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος – Νεκρή μια 46χρονη

Κοινωνία

Μενίδι: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος – Νεκρή μια 46χρονη

EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της- Το όχημά της προσέκρουσε σε δέντρο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Πάρνηθας, στο Μενίδι, με μία 46χρονη γυναίκα να χάνει την ζωή της στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 22:40 όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε η 46χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube