Επεισόδια έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία όπου κατέληξε πορεία για την Παλαιστίνη

Ένταση επικράτησε έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία όπου κατέληξε πορεία που πραγματοποίησε συλλογικότητες και αλληλέγγυοι για την Παλαιστίνη.

Ενώ η πορεία, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 3.000 διαδηλωτές βρισκόταν σε εξέλιξη, μια ομάδα ατόμων άρχισε να κάνει ρίψη βεγγαλλικών και αντικειμένων προς μια διμοιρία ΜΑΤ, η οποία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Τότε έγινε και μια ρίψη βόμβας μολότοφ, με αποτέλεσμα η αστυνομία οι διμοιρίες να απωθήσουν τους διαδηλωτές σε τρεις κατευθύνσεις: στην κάθοδο της Λ. Κηφησίας προς τη Βασιλίσσης Σοφίας, προς την οδό Πανόρμου και προς την οδό Κατεχάκη. Η αστυνομία προχώρησε σε αρκετές προσαγωγές.

Κατά τη διάρκεια της πορείας μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ είχαν παραταχθεί ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας. Ισχυρές δυνάμεις είχαν παραταχθεί μπροστά και από την πρεσβεία των ΗΠΑ, από όπου πέρασαν οι διαδηλωτές, χωρίς να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο.