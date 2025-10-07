Logo Image

Ισχυρή έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στην Μιχαλακοπούλου

Κοινωνία

Ισχυρή έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στην Μιχαλακοπούλου

Ισχυρή έκρηξη, περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης,  στην γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O, που βρίσκεται  στη συμβολή των Μιχαλακοπούλου και Μέξη. Έχουν ήδη σπεύσει η πυροσβεστική και η αστυνομία, αλλά και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο  η έκρηξη να σημειώθηκε λόγω μηχανισμού.

Καθώς το νυχτερινό μαγαζί ήταν κλειστό, δεν φέρεται να υπάρχουν τραυματισμοί. Ζημιές έχουν ωστόσο υποστεί αυτοκίνητα. Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν περαστικοί.

Το κείμενο ανανεώνεται

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube