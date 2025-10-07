Ισχυρή έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στην Μιχαλακοπούλου

Ισχυρή έκρηξη, περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης, στην γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O, που βρίσκεται στη συμβολή των Μιχαλακοπούλου και Μέξη. Έχουν ήδη σπεύσει η πυροσβεστική και η αστυνομία, αλλά και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε λόγω μηχανισμού.

Καθώς το νυχτερινό μαγαζί ήταν κλειστό, δεν φέρεται να υπάρχουν τραυματισμοί. Ζημιές έχουν ωστόσο υποστεί αυτοκίνητα. Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν περαστικοί.

