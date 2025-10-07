Πάνος Ρούτσι: Τερματίζει την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες

Μετά από 23 ημέρες ο πατέρας θύματος της τραγωδίας τον Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι, ανακοίνωσε ότι τερματίζει την απεργία πείνας, καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πάνος Ρούτσι είχε αιτηθεί εκταφή της σορού του γιού του, Ντένις, για ταυτοποίηση αλλά και για τοξικολογικές-βιοχημικές εξετάσεις, καθώς για ορισμό τεχνικού συμβούλου που θα συμβάλλει στις έρευνες για τα αίτια θανάτου.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως είναι «ημέρα μιας πολύ μεγάλης νίκης του καλού απέναντι στο κακό. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκαιο με το μέρος του μπορεί να νίκη τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς».

Και πρόσθεσε: «Σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια, δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών. Βγαίνουν από τα ντουλάπια και από τα κιτάπια τα έγγραφα, τα στοιχεία που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς. Τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη, στο έγκλημα που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023».

«Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλείψεις των πραγματογνωμόνων και των ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοιχτά», επισήμανε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Ο Πάνος μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια»

«Ο αγώνας αυτού του ανθρώπου, του Πάνου, που τον στήριξε ολόκληρη η κοινωνία και τον στηρίζει βαθιά, μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με πάρα πολύ σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια», σημείωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Αυτά τα οποία έχουν διαταχθεί μετά τη σημερινή παραγγελία, την Τρίτη κατά σειρά που εκδόθηκε από την Παρασκευή, και αποδεικνύει ότι οι μηχανισμοί αντιστέκονταν σε αυτό που ήταν δίκαιο και σωστό, αυτό λοιπόν που διατάχθηκε, είναι: η ανάσυρση της δικογραφίας 3.000 σελίδων που αφορά τις παραλείψεις των ιατροδικαστών, των αρμοδίων και των πραγματογνωμόνων. Η πλήρης διερεύνηση όλων εκείνων των παραμέτρων που μπορούν να αποκαλύψουν τι προκάλεσε τον θάνατο του Ντένις και όλων των παιδιών και των ανθρώπων».

«Ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει η εισαγγελία της Λάρισας»

«Αξίζουν όχι απλώς χειροκροτήματα και συγχαρητήρια, αλλά ευγνωμοσύνη στον Πάνο Ρούτσι που έδειξε με τη στάση του, με την αυταπάρνησή του, με το πείσμα του, με την καρτερία του, 23 ημέρες εδώ για το παιδί του, με τη σκέψη του παιδιού του να του λέει ‘’να είσαι δυνατός’’, με τη σκέψη ότι αν κρατηθεί δυνατός θα μπορέσει να δικαιώσει το παιδί του, μπόρεσε και υποχρέωσε όλους αυτούς τους εκπροσώπους της εξουσίας, όλους αυτούς που έλεγαν ‘’δεν γίνεται’’, όλους αυτούς που έλεγαν ‘’έκλεισε ο φάκελος, έκλεισαν οι έρευνες’’, όλους αυτούς που έλεγαν ‘’δεν έχετε αίτημα, δεν ξέρουμε τι ζητάτε, δεν έχετε μνημονεύσει το άρθρο, δεν υπάρχει διαδικασία, δεν γίνονται αυτά’’, τους υποχρέωσε να γίνουν».

Και συμπλήρωσε: «Αυτά που θα ακολουθήσουν, είναι μια σειρά από ενέργειες που αποτελούν και τη συνέχιση και του αγώνα του Πάνου και όλων των οικογενειών, του Πάνου, της Μιρέλας, του Κρις Ρούτσι, της οικογένειας του Ντένις, που με αυτόν τον τρόπο δικαιώνουν με συγκινητική αφοσίωση τον Ντένις Ρούτσι. Αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν είναι ότι ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις».