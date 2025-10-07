Logo Image

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας υπέρ της Παλαιστίνης

Κοινωνία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας υπέρ της Παλαιστίνης

Η πορεία θα καταλήξει στο ύψος της ισραηλινής πρεσβείας στην συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την Κατεχάκη.

Πορεία συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας συλλογικότητες και οργανώσεις αλληλεγγύης.

Η συγκέντρωση προγραμματίστηκε από την «πρωτοβουλία αλληλεγγύης εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων» για τις 19:00. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και κατευθύνθηκαν προς την αμερικανική πρεσβεία που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Η πορεία θα καταλήξει στο ύψος της ισραηλινής πρεσβείας στην συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την Κατεχάκη.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube