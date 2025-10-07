Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας υπέρ της Παλαιστίνης

Πορεία συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας συλλογικότητες και οργανώσεις αλληλεγγύης.

Η συγκέντρωση προγραμματίστηκε από την «πρωτοβουλία αλληλεγγύης εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων» για τις 19:00. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και κατευθύνθηκαν προς την αμερικανική πρεσβεία που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Η πορεία θα καταλήξει στο ύψος της ισραηλινής πρεσβείας στην συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την Κατεχάκη.