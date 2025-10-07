Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε 13 σταθμευμένα οχήματα στην οδό Φυλής

Ένας 52χρονος Ουκρανός οδηγός συνελήφθη χθες το απόγευμα (06/10) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ κινούταν στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Άμεσα οι αστυνομικοί προέβησαν σε αλκοολομέτρηση, η οποία έδειξε ότι ο 52χρονος είχε συγκέντρωση αλκοόλ 0,97mg/l, υπερβαίνοντας τα νόμιμα όρια.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν είχε στην κατοχή του την απαραίτητη άδεια ικανότητας οδήγησης, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. Ο άνδρας οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.