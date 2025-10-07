Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 42χρονη που κατείχε ναρκωτικά έγκλειστου

Μία 42χρονη συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατηγορούμενη για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι η 42χρονη κατείχε ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμού άλλου ατόμου, έγκλειστου σε φυλακή, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην ίδια περιοχή για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν την 42χρονη, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της, καθώς και σε σωματικές έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 471 γραμμάρια κοκαΐνης

784 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA)

956 γραμμάρια κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

410 γραμμάρια κάνναβης τύπου «skunk» και

κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.