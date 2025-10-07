Logo Image

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μέχρι να πάρω διαβεβαιώσεις για τα αιτήματά μου

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μέχρι να πάρω διαβεβαιώσεις για τα αιτήματά μου

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά»

Συνεχίζει την απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος ο Πάνος Ρούτσι, τονίζοντας σε δήλωσή του ότι αναμένει επίσημες διαβεβαιώσεις πως θα γίνουν δεκτά τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά» ανέφερε σε δηλώσεις του.

«Αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις»

Όπως πρόσθεσε, «δεν έχω να πω πολλά πράγματα, γιατί μιλάει από μόνος του ο κόσμος». Στάθηκε στη στήριξη που λαμβάνει καθημερινά και πρόσθεσε πως «εύχομαι να μην συνεχιστεί πολύ ακόμη και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις». Ο κ. Ρούτσι ζήτησε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια.

Σημειώνεται ότι για τις 8 μ.μ. έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου του Πάνου Ρούτσι με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

