Επίθεση διανομέα σε οδηγό: Στη φυλακή ο 25χρονος

Κοινωνία

Επίθεση διανομέα σε οδηγό: Στη φυλακή ο 25χρονος

Αποδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί, καθώς έβρισε τη μητέρα του

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας, ο οποίος κατηγορείται ότι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην Ιερά Οδό επιτέθηκε με κατσαβίδι, μετά από έντονο διαπληκτισμό, σε 40χρονο οδηγό αυτοκινήτου, τον οποίο τραυμάτισε στο αριστερό μάτι.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί, καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

Ο 25χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν, κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εξύβρισης.

