Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Χειροπέδες στον 29χρονο

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου, έξω από την κατοικία του, πρωινές ώρες της 30ης Σεπτεμβρίου. Ως δράστης συνελήφθη 29χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν εκείνος που προσέγγισε τον 38χρονο τη στιγμή που εξέρχονταν από το σπίτι του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε 3 φορές, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποίησε τον 29χρονο.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες της 4ης Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο.

Του έκαναν σήμα για έλεγχο, ωστόσο αυτός ανέπτυξε ταχύτητα. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

