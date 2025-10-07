Logo Image

Ελληνικό FBI: Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα εκμετάλλευσης μεταναστών – 170 προσαγωγές, συνελήφθη ο «εγκέφαλος»

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

12 συλλήψεις μέχρι στιγμής - Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Βοιωτίας και του Άργους

Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου εμπλέκονται σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση μεταναστών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμη 6 άτομα για άλλα αδικήματα.

Σε 7 περιοχές η επιχείρηση

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Βοιωτίας και του Άργους.

Οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση οχημάτων, διαβατήριων, χρηματικών ποσών και ναρκωτικών ουσιών.

