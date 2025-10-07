Λιβαδειά: Σε κλοιό διαμαρτυρόμενων αγροτών ο Κ. Τσιάρας – Ένταση και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις (βίντεο)

Ένταση επικράτησε στο διοικητήριο Λιβαδειάς εν όψει της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Αγρότες της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το διοικητήριο άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα και να διαμαρτύρονται με την άφιξη του κ. Τσιάρα, ενώ κάποιοι πέταξαν και μπουκάλια με νερό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν παραταχθεί στο σημείο σχημάτισαν κλοιό προκειμένου να τους εμποδίσουν.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν και σύμφωνα με το Star Κεντρικής Ελλάδας, η Αστυνομία προχώρησε σε ρίψη χημικών, με τους αγρότες στη συνέχεια να σπάνε τον αστυνομικό κλοιό, περνώντας με τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του διοικητηρίου.

Στη συνέχεια κατάφεραν να μπουν στο κτίριο, να πλησιάσουν τον υπουργό και να τον περικυκλώσουν, διαμαρτυρόμενοι έντονα για τις καθυστερήσεις πληρωμών και ζητώντας μέτρα για την επιβίωσή τους.

Μετά την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων τα πνεύματα ηρέμησαν και οι αγρότες αποχώρησαν από την αίθουσα.