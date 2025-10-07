Νοσοκομείο Αττικόν: ΕΔΕ για τη λανθασμένη χορήγηση αντιβίωσης σε ασθενή

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες «χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, χωρίς ιατρική ένδειξη» σε ασθενή η οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της ασθενούς.

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρα 21:00 χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.