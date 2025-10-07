Logo Image

Νοσοκομείο Αττικόν: ΕΔΕ για τη λανθασμένη χορήγηση αντιβίωσης σε ασθενή

Κοινωνία

Νοσοκομείο Αττικόν: ΕΔΕ για τη λανθασμένη χορήγηση αντιβίωσης σε ασθενή

(EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της ασθενούς

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες «χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, χωρίς ιατρική ένδειξη» σε ασθενή η οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της ασθενούς.

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρα 21:00 χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube