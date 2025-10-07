Αιτωλοακαρνανία: «Άνοιξε η γη» ανάμεσα σε σπίτια στις Φυτείες Ξηρομέρου

Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε ανάμεσα σε σπίτια, στο κέντρο του χωριού Φυτείες Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο σημείο άνοιξε μία μεγάλη τρύπα, βάθους περίπου 6 μέτρων και διαμέτρου επίσης 6 μέτρων.

Η καθίζηση αποδίδεται κατά τις πρώτες εκτιμήσεις σε υπόγεια ύδατα.

Λόγω της καθίζησης, εκκενώθηκαν τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή.

Έλεγχοι

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οι κάτοικοι άκουσαν μία έντονη βοή όταν άνοιξε η τρύπα.

Στο σημείο διεξάγονται έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της καθίζησης, αλλά και για να διακριβωθεί κατά πόσο επηρεάστηκαν τα σπίτια που βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο.