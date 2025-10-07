Logo Image

Σέρρες: Τροχαίο με μία νεκρή και δύο τραυματίες

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγει το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας

Μία νεκρή γυναίκα και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας, στο ύψος της διασταύρωσης της Νέας Πέτρας.

Βάσει πληροφοριών του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Αστυνομία, γύρω στις 9.45 το πρωί συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά δύο αυτοκίνητα.

Στο πρώτο επέβαινε 23χρονος οδηγός και στο δεύτερο ανδρόγυνο ηλικιωμένων με οδηγό 78χρονο και συνοδηγό την 77χρονη σύζυγό του.

Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Και τα τρία άτομα διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου η 77χρονη κατέληξε. Οι δύο οδηγοί νοσηλεύονται.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγει το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

