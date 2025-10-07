Logo Image

Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για την κακοποίηση της μητέρας της

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο άνδρας συνελήφθη

Τον πατέρα της κατήγγειλε μία 15χρονη κοπέλα από τον Δήμο Χερσονήσου, στην Κρήτη, για την κακοποίηση της μητέρας της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το κορίτσι κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως ο 41χρονος πατέρας της  επιτέθηκε στη 34χρονη σύζυγό του, με τα παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας να είναι μπροστά στη σκηνή.

Τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας φαίνεται πως ήταν συχνά στο σπίτι, με την 15χρονη να μην αντέχει άλλο την κατάσταση και να ειδοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια για την μητέρα της.

Ακολούθως ενημερώθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της αστυνομίας που προχώρησαν στην σύλληψη του πατέρα ο οποίος διώκεται για ενδοοικογενειακή βία.

