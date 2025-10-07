Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες – 4 χωρίς τις αισθήσεις τους, 34 διασωθέντες

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τρίτης στη Λέσβο επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣEΔ, στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Πέτρας, νότια του νησιού, όπου λέμβος αποβίβασε μετανάστες σε ακτή.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 4 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ στην ξηρά σώοι εντοπίστηκαν σώοι 34.

Κατά δήλωσή τους, στη λέμβο επέβαιναν 38 άτομα, ωστόσο 3 πλωτά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και λιμενικοί από ξηράς, αλλά και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, εξακολουθούν να επιχειρούν για λίγο ακόμα.

Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 3-4 Μποφόρ.