Ρέντη: Ήρθαν στα χέρια με νεαρούς που έκαναν φασαρία μέσα στο σινεμά

Επεισοδιακό ήταν το τέλος μιας ταινίας το Σάββατο του βράδυ σου Ρέντη, όταν έγινε συμπλοκή μεταξύ ομάδας νεαρών και ατόμων μεγαλύτερων σε ηλικία.

Οι νεαροί, σύμφωνα με μαρτυρίες μιλούσαν συνεχώς στην ταινία και έκαναν φασαρία, με αποτέλεσμα να τους γίνει παρατήρηση. Στο τέλος της ταινίας τα πνεύματα οξύνθηκαν και οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια.

Οι υπόλοιποι θεατές προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς μετά την έξοδο από την αίθουσα η σύρραξη συνεχίστηκε.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν και δύο τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν στους άλλους.

Ευτυχώς, το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και όλοι αποχώρησαν.