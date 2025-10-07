Logo Image

Ρέντη: Ήρθαν στα χέρια με νεαρούς που έκαναν φασαρία μέσα στο σινεμά

Κοινωνία

Ρέντη: Ήρθαν στα χέρια με νεαρούς που έκαναν φασαρία μέσα στο σινεμά

SHUTTERSTOCK

Έπεσε ξύλο μέσα σε αίθουσα σινεμά στου Ρέντη - Η συμπλοκή συνεχίστηκε και έξω από τον κινηματογράφο

Επεισοδιακό ήταν το τέλος μιας ταινίας το Σάββατο του βράδυ σου Ρέντη, όταν έγινε συμπλοκή μεταξύ ομάδας νεαρών και ατόμων μεγαλύτερων σε ηλικία.

Οι νεαροί, σύμφωνα με μαρτυρίες μιλούσαν συνεχώς στην ταινία και έκαναν φασαρία, με αποτέλεσμα να τους γίνει παρατήρηση. Στο τέλος της ταινίας τα πνεύματα οξύνθηκαν και οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια.

Οι υπόλοιποι θεατές προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς μετά την έξοδο από την αίθουσα η σύρραξη συνεχίστηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η φούσκα των τρισεκατομμυρίων – Γιατί οι αγορές παίζουν με τη φωτιά

Η φούσκα των τρισεκατομμυρίων – Γιατί οι αγορές παίζουν με τη φωτιά

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν και δύο τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν στους άλλους.

Ευτυχώς, το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και όλοι αποχώρησαν.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube