Χαρδαλιάς: Η Δυτική Αττική σταθερή προτεραιότητά μας

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση τριών σημαντικών παρεμβάσεων στον δήμο Φυλής, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, συνολικού ύψους 23,9 εκατ. ευρώ, έδωσε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ειδικότερα, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα κομβικό έργο στη Δυτική Αττική, η μεγάλη αστική ανάπλαση στο Κέντρο των Άνω Λιοσίων και στη Ζωφριά, μετά την απόφαση του περιφερειάρχη για ένταξή του στην σχετική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τη Δυτική Αττική.

Το έργο, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, είχε ανακοινωθεί από τον κ. Χαρδαλιά τον περασμένο Δεκέμβριο στο πλαίσιο των 280+1 εμβληματικών παρεμβάσεων που προγραμματίζει η περιφερειακή αρχή μέχρι το τέλος του 2028. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή πεζοδρομήσεις, δεντροφυτεύσεις, τοποθετήσεις ραμπών και οδεύσεων ΑΜΕΑ, σε μια έκταση 44.000 τ.μ., με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, στο διοικητήριο της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο διευθύνων σύμβουλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς και ο πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Φραγκάκης, υπέγραψαν τις συμβάσεις για την κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων στην περιοχή Πανοράματος Άνω Λιοσίων του δήμου Φυλής, ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, με φορέα υλοποίησης τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

Πρόκειται για ένα έργο άμεσης προτεραιότητας, καθώς οι πυρκαγιές του 2023 κατέστρεψαν περίπου το 90% της λεκάνης απορροής του ρέματος Κατερινέζα, με αποτέλεσμα την αποψίλωση του εδάφους και τη μείωση της απορροφητικότητάς του. Στο πλαίσιο των εργασιών, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου αγωγών και φρεατίων ομβρίων στους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, καθώς και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τέλος, υπεγράφη και η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων και χώρων, καθώς και για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στον δήμο Φυλής.

Με χρηματοδότηση 8,7 εκατ. ευρώ από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής, θα αντικατασταθούν παλαιά φωτιστικά συστήματα με νέα τεχνολογίας LED σε δημοτικά κτήρια, σχολεία, χώρους άσκησης και αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ θα αναβαθμιστεί ο οδοφωτισμός με αντικατάσταση περίπου 4.500 φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς του ΔΕΔΔΗΕ, ανανέωση των καλωδιώσεων και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιαχείρισης. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 2,4 MW στο Δημοτικό Κτήμα Φυλής, για παραγωγή καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας.

«Από την πρώτη περίοδο της θητείας μας, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αττική είναι μια από τις βασικότερες προτεραιότητές μας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής.

«Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε συστηματικά κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής της περιοχής, που για χρόνια έμεινε παραμελημένη – αυτή τη βούλησή μας αποτυπώνει εξάλλου και το ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 545 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Αττική, που ανακοινώσαμε ήδη από τον Ιανουάριο του 2024», σημείωσε.

Με αφορμή τα τρία μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στον δήμο Φυλής, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια «επενδύει σε έργα ουσίας, έργα που προστατεύουν, αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Όπως ανέφερε, «σε άμεση συνεργασία με τον δραστήριο δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού, προχωράμε σε οριστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα, αποκαθιστώντας την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

Η αντιπλημμυρική προστασία, η πρόσβαση σε λειτουργικούς δημόσιους χώρους και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση απέναντι στους κατοίκους και το περιβάλλον.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, για μια Αττική πιο ασφαλή, πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη και πιο ανθρώπινη».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς δήλωσε: «Συνεχίζουμε σε συνεργασία την Περιφέρεια Αττικής την υλοποίηση έργων που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Με τον Νίκο Χαρδαλιά έχουμε κοινούς στόχους και οράματα.

Πλέον, γίνεται πραγματικότητα η πλήρης αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου μας, ενώ ολοκληρώνεται η ενεργειακή μας αυτοτέλεια μέσα από ένα έργο που μας φέρνει στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά.

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ο δήμος των Βρυξελλών από όλη την Ευρώπη επέλεξε τον δήμο Φυλής σαν “δίδυμη πόλη” στον τομέα της ενεργειακής αυτοτέλειας.

Το έργο αστικής ανάπλασης ήταν ένα έργο που χρωστάγαμε στους συνδημότες μας. Με την ολοκλήρωσή του θα αλλάξει η εικόνα της πόλης, τόσο στο κέντρο, όσο και στη Ζωφριά, που αποτελεί πληθυσμιακά τη μεγαλύτερη συνοικία του δήμου μας».

Στην υπογραφή των συμβάσεων παρέστησαν η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη, η γενική διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα, καθώς και ο ειδικός σύμβουλος του δήμου Φυλής Γιάννης Λιάκος.