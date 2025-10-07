Logo Image

Ελληνικές οι τράπεζες που κυριαρχούσαν σε Τραπεζούντα, Κερασούντα, Αμισό – Οι δυνατές οικογένειες τραπεζιτών

Το κτήριο της τράπεζας Φωστηρόπουλου σήμερα στεγάζει το Ταχυδρομείο της πόλης (φωτ.: Θωμαΐς Κιζιρίδου)

Ακόμα και στην Οθωμανική Τράπεζα Έλληνες κι Αρμένιοι είχαν την πλειοψηφία των μετοχών

Τα λιμάνια στα παράλια του Πόντου γνώρισαν μεγάλη οικονομική άνθηση στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ού.

Η οικονομική αυτή ανάπτυξη οφειλόταν έως ένα βαθμό στο κλείσιμο των μεταλλείων στην ενδοχώρα αλλά και στο ότι η Ρωσία είχε αποκλείσει τον εμπορικό δρόμο μέσω του Καυκάσου. Το εμπόριο της Περσίας, όσο διήρκεσε ο αποκλεισμός (1883-1906), γινόταν μέσω της Τραπεζούντας. Την ίδια εποχή αυξήθηκε η γεωργική και βιοτεχνική παραγωγή, οπότε αναδύθηκαν ευκαιρίες για αύξηση των εξαγωγών.

Η οικονομική άνθηση δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης τραπεζιτικής δραστηριότητας, κυρίως στην Τραπεζούντα και την Κερασούντα. Στην Αμισό υπήρχε επίσης τέτοιου τύπου δραστηριότητα, λόγω των εξαγωγών καπνού, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

