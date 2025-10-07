Ελληνικές οι τράπεζες που κυριαρχούσαν σε Τραπεζούντα, Κερασούντα, Αμισό – Οι δυνατές οικογένειες τραπεζιτών

Τα λιμάνια στα παράλια του Πόντου γνώρισαν μεγάλη οικονομική άνθηση στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ού.

Η οικονομική αυτή ανάπτυξη οφειλόταν έως ένα βαθμό στο κλείσιμο των μεταλλείων στην ενδοχώρα αλλά και στο ότι η Ρωσία είχε αποκλείσει τον εμπορικό δρόμο μέσω του Καυκάσου. Το εμπόριο της Περσίας, όσο διήρκεσε ο αποκλεισμός (1883-1906), γινόταν μέσω της Τραπεζούντας. Την ίδια εποχή αυξήθηκε η γεωργική και βιοτεχνική παραγωγή, οπότε αναδύθηκαν ευκαιρίες για αύξηση των εξαγωγών.

Η οικονομική άνθηση δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης τραπεζιτικής δραστηριότητας, κυρίως στην Τραπεζούντα και την Κερασούντα. Στην Αμισό υπήρχε επίσης τέτοιου τύπου δραστηριότητα, λόγω των εξαγωγών καπνού, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

