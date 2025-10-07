Νοσοκομείο «Αττικόν»: Νοσηλεύτριες κατηγορούνται ότι έδωσαν λάθος αντιβιοτικό προκαλώντας αλλεργική αντίδραση σε ασθενή

Δύο νοσηλευέτριες που εργάζονται στο νοοσοκομείο «Αττικόν» κατηγορούνται πως το βράδυ της περασμένης Κυριακής χορήγησαν σε 22χρονη ασθενή λάθος αντιβιοτικό που της προκάλεσε αλεργική αντίδραση.

Οι υπεύθυνες για την χορήγηση λάθος αντιβιοτικού φέρεται να είναι δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν κατηγορούμενες για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε αργότερα στην Αστυνομία, μετά την χορήγηση της λάθος αγωγής, η νεαρή κοπέλα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση.

Στη συνέχεια δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της ασθενούς. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη.