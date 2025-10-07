Logo Image

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και επιχείρησαν να ελέγξουν… αστυνομικό – 3 συλλήψεις

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και τοποθετώντας φάρο σε αυτοκίνητο, οι τρεις νεαροί βγήκαν σε… περιπολία

Στη σύλληψη τριών νεαρών που παρίσταναν τους αστυνομικούς προχώρησαν οι αρχές στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης χθες, Δευτέρα, τα ξημερώματα.

Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και τοποθετώντας φάρο σε αυτοκίνητο, οι τρεις νεαροί βγήκαν σε… περιπολία, επιχειρώντας να ελέγξουν έναν πολίτη, ο οποίος για κακή τους τύχη αποδείχθηκε πως ήταν πραγματικός αστυνομικός.

Συνελήφθησαν οι 3 νεαροί

Όταν αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του, οι τρεις νεαροί τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν στο σημείο.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 19 έως 21 ετών.

Από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, κατασχέθηκαν ο φάρος, όπως επίσης ένα ρόπαλο κι ένα μαχαίρι.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

