Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό (χάρτης)

Το συνηθισμένο σκηνικό στους δρόμους της Αθήνας: δρόμοι πηγμένοι και οδηγοί εκνευρισμένοι.

Ο Κηφισός, φυσικά είναι φρακαρισμένος και στα 2 ρεύματα: στην άνοδο από Αιγάλεω έως Μεταμόρφωση, στην κάθοδο πιο επιβαρυμένη η κατάσταση, από Καλυφτάκη μέχρι Αιγάλεω.

Μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ιδίως μεταξύ Χαλανδρίου και Ψυχικού, «φορτωμένη» η κάθοδος της Μεσογείων.

Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις άνω των 45′.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/27mTxS4mJ9 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2025

Μπορείτε να δείτε την κίνηση στους δρόμους, ανά πάσα στιγμή, εδώ.