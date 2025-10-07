Logo Image

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό (χάρτης)

Χάος και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπεδίου

Το συνηθισμένο σκηνικό στους δρόμους της Αθήνας: δρόμοι πηγμένοι και οδηγοί εκνευρισμένοι.

Ο Κηφισός, φυσικά είναι φρακαρισμένος και στα 2 ρεύματα: στην άνοδο από Αιγάλεω έως Μεταμόρφωση, στην κάθοδο πιο επιβαρυμένη η κατάσταση, από Καλυφτάκη μέχρι Αιγάλεω.

Μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ιδίως μεταξύ Χαλανδρίου και Ψυχικού, «φορτωμένη» η κάθοδος της Μεσογείων.

Πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις άνω των 45′.

Μπορείτε να δείτε την κίνηση στους δρόμους, ανά πάσα στιγμή, εδώ.

