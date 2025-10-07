Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει συνεργός – Γιατί ο δράστης μίλησε στο θύμα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας γύρω από το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Νεκροί από σφαίρες ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης και επί χρόνια φίλος του.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος ενώ τα κίνητρα ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί με την ΕΛΑΣ να κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα πάντως με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης, τις αστυνομικές έρευνες δυσκολεύει αρκετά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κάμερες εντός ή εκτός του κάμπινγκ. Επομένως δεν υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, εικόνα του δράστη της στιγμής της δολοφονίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει συνεργός στην υπόθεση καθώς δεν προκύπτει ότι κάποιος ανέμενε τον δράστη όσο εκείνος βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες μιλάνε για ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε ίσως με δίκυκλο και αποχώρησε μόνος του.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, είναι δύσκολο να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό και κατά την αποχώρηση του δράστη και γίνεται προσπάθεια να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις του προκειμένου να ανακαλύψουν πού καταλήγει ο δράστης και στην ταυτοποίησή του.

Οι μαρτυρίες

Κατά την κ. Δημογλίδου υπάρχει ένας αυτόπτης μάρτυρας που έχει δει την στιγμή της δολοφονίας και έσπευσε να απομακρυνθεί προκειμένου να μην αποτελέσει στόχο για τον δράστη.

Υπάρχουν επίσης αναφορές από άτομα εκτός του κάμπινγκ ότι είδαν κάποιες κινήσεις και κάποιοι μάρτυρες που κατάφεραν να δουν μόνο την αποχώρηση του δράστη από τον χώρο.

Το όπλο της επίθεσης

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, πιθανόν ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο. Γι’ αυτό ίσως έπεσαν συνολικά μόνο έξι πυροβολισμοί.

Ο διάλογος θύματος-δράστη

Κληθείσα να σχολιάσει τον διάλογο, που κατά μαρτυρία, υπήρξε ανάμεσα στον δράστη και το θύμα λίγο πριν την επίθεση, η κ. Δημογλίδου εκτίμησε ότι ο διάλογος χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη προκειμένου να εξασφαλίσει λίγα λεπτά για να μπορέσει να τραβήξει την προσοχή του θύματος και να μπορέσει να οπλίσει ο ίδιος για να το τραυματίσει θανάσιμα.

Υπενθυμίζεται πως, όπως έχει γίνει γνωστό, ο δράστης ρώτησε για διαθεσιμότητα στο κάμπινγκ και το θύμα απάντησε αρνητικά. Αμέσως μετά δέχθηκε τα πυρά του δράστη.