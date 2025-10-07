Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Καταρρέει το άλλοθι του 29χρονου που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την ένοπλη επίθεση που δέχθηκε στην Δροσιά 38χρονος στις 30 Σεπτεμβρίου καθώς το άλλοθι του 29χρονου συλληφθέντα φαίνεται να καταρρέει.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα 29 ετών στη Ζάκυνθο πριν από δύο ημέρες, καθώς φέρεται να είναι το άτομο που πυροβόλησε τον 38χρονο άνδρα στη Δροσιά, τα ξημερώματα της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι αναγνώρισε τον άνδρα που τον πυροβόλησε. Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πώς ο φερόμενος δράστης έφτασε και αποχώρησε από το σημείο της επίθεσης.

Ο 29χρονος αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της επίθεσης εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπάρχουν κενά και αντιφάσεις στις πρώτες καταθέσεις του συλληφθέντα. Συγκεκριμένα, το άλλοθι που επικαλέστηκε ο 29χρονος, περί παρουσίας του στη Ζάκυνθο την επίμαχη στιγμή της επίθεσης στη Δροσιά, έχει αρχίσει να καταρρέει καιώς ο συγκάτοικός του φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς πως εκείνη την ημέρα ο συλληφθέντας δεν βρισκόταν στο νησί.

Επίσης, από τον πρώτο έλεγχο των Αρχών στο κινητό του 29χρονου απουσιάζουν καταγραφές δραστηριοτήτων, κλήσεων και μηνυμάτων, κάτι που ερμηνεύεται ως μια προσπάθειά του να σβήσει ενοχοποιητικά στοιχεία.

Το κινητό πάντως έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και σε συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους θα γίνει προσπάθεια να διαπιστωθεί, εφόσον το είχε μαζί του, εάν μετακινήθηκε από την Ζάκυνθο προς την περιοχή της Δροσιάς.