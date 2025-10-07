Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Αλέξης Τρίπρας και Τέμπη στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Κυρίαρχο ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη αποκτά το Χ.Α.”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Έτοιμος για νέο ναυάγιο ο “θαλασσόλυκος”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΕ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ζητάει και τα ρέστα ο τοξικός λαϊκιστής”
ΕΣΤΙΑ: “Το Μαξίμου ενοχοποιεί τον Βορίδη κατόπιν παραγραφής!”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΙΕΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ελιγμός μετά τις πιέσεις για τα Τέμπη”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Δουλειά όσο, όπως και όποτε βολεύει την εργοδοσία και τα κέρδη της!”
ΤA NEA: “Έκρηξη υποκλοπών-ΜΕ…ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ “ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” “
ΚONTRA: “ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΝΙΚΗΣΑΝ! ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ”