Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Αλέξης Τρίπρας και Τέμπη στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Κοινωνία

Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι του ελληνικού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Κυρίαρχο ρόλο στη ΝΑ Ευρώπη αποκτά το Χ.Α.”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Έτοιμος για νέο ναυάγιο ο “θαλασσόλυκος”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΕ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ζητάει και τα ρέστα ο τοξικός λαϊκιστής”

ΕΣΤΙΑ: “Το Μαξίμου ενοχοποιεί τον Βορίδη κατόπιν παραγραφής!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΙΕΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ελιγμός μετά τις πιέσεις για τα Τέμπη”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Δουλειά όσο, όπως και όποτε βολεύει την εργοδοσία και τα κέρδη της!”

ΤA NEA: “Έκρηξη υποκλοπών-ΜΕ…ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ “ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” “

ΚONTRA: “ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΝΙΚΗΣΑΝ! ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ”

