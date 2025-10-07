Logo Image

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Οκτωβρίου

Κοινωνία

SOOC/Aris Oikonomou

Δείτε ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, Μεγαλομαρτύρων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας
  • Οι Άγιοι Ιουλιανός ο Πρεσβύτερος και Καισάριος ο Διάκονος, Μάρτυρες

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος υπήρξαν αξιωματικοί του ρωμαϊκού στρατού και στενοί φίλοι. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (3ος αιώνας) κατηγορήθηκαν επειδή δεν συμμετείχαν σε ειδωλολατρικές τελετές. Αφού βασανίστηκαν σκληρά, ο Βάκχος μαρτύρησε πρώτος και ο Σέργιος θανατώθηκε λίγο αργότερα στη Συρία. Η Εκκλησία τους τιμά ως πρότυπα πίστης, ανδρείας και αφοσίωσης.

Ο Άγιος Πολυχρόνιος, Επίσκοπος Βαβυλώνος, κήρυξε τον Χριστό με ζήλο και υπέστη μαρτυρικό θάνατο για την αλήθεια του Ευαγγελίου.

Οι Άγιοι Ιουλιανός ο Πρεσβύτερος και Καισάριος ο Διάκονος εργάστηκαν ιεραποστολικά στη Μικρά Ασία και μαρτύρησαν υπερασπιζόμενοι την πίστη τους.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι:

  • Βάκχος, Βάκχια, Βάκχη
  • Καισάριος
  • Ιουλιανός, Ιουλιανή
  • Πολυχρόνιος, Πολυχρονία
  • Σέργιος, Σέργια

