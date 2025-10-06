Τζορτζ Τρελόαρ, ο σωτήρας των Ελλήνων προσφύγων – Στα βήματα του Αυστραλού ανθρωπιστή

«Ο Τζορτζ Τρελόαρ δούλεψε σκληρά για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ρακένδυτων και ταλαιπωρημένων προσφύγων που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους. Διωγμένοι από τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη και όλη τη Μικρασία, βρέθηκαν στη Δυτική Θράκη να διεκδικούν μια λωρίδα ουρανό» έχει γράψει ο δρ Παναγιώτης Διαμάντης γι’ αυτόν τον μεγάλο ανθρωπιστή.

Ο Αυστραλός συνταγματάρχης διατέλεσε επίτροπος της Κοινωνίας των Εθνών για τους πρόσφυγες από το 1922 έως 1924. Υπολογίζεται ότι έσωσε από την πείνα, τις αρρώστιες και τις κακουχίες πάνω από 100.000 ανθρώπους, βοηθώντας τους να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.

Στην Ελλάδα, σημείο αναφοράς για αυτόν τον μεγάλο ανθρωπιστή είναι το Θρυλόριο, το προσφυγικό χωριό της Κομοτηνής που κατοικείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από Πόντιους και έχει το όνομά του, καθώς το το 1923 το έχτισε και το οργάνωσε.

