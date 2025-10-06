Γκρέτα Τούνμπεργκ από την Αθήνα: Ζούμε γενοκτονία σε live μετάδοση

Για γενοκτονία διεξαγόμενη σε live μετάδοση έκανε λόγο η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε δηλώσεις της από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: μια γενοκτονία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, μια γενοκτονία που μεταδίδεται ζωντανά σε όλα τα κινητά » είπε ο Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ ξεκινώντας τις δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους και πρόσθεσε:

«Κανείς δεν έχει το προνόμιο να λέει ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Κανείς στο μέλλον δεν θα μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζαμε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν και να σταματήσουν μια γενοκτονία. Αυτό σημαίνει τερματισμό της συνενοχής, άσκηση πραγματικής πίεσης και τερματισμό των μεταφορών όπλων. Δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, δεν βλέπουμε ούτε το ελάχιστο να κάνουν οι κυβερνήσεις μας» συνέχισε η Τούνμπεργκ, προσθέτοντας ότι η διεθνής κοινότητα προδίδει τους Παλαιστινίους.

«Δεν θα καταλάβω ποτέ» συνέχισε η Τούνμπεργκ πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο ‘διαβολικοί’ ώστε να προκαλούν λιμοκτονία στον λαό της Γάζας. Ο παγκόσμιος στολίσκος είχε ως στόχο να «αναλάβει δράση ενώ οι κυβερνήσεις μας δεν το έκαναν» είπε ακόμη η Τούνμπεργκ που έγινε δεκτή στο αεροδρόμιο της Αθήνας με χειροκροτήματα και λουλούδια από πλήθος κόσμου που την περίμενε.

Η ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», έφθασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αθήνα.

Μέσω της πτήσης, η οποία έγινε με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΕΞ.