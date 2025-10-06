Πέθανε ο παπα – Λάμπρος: Από την αποκάλυψη ενός σκανδάλου στην τραγωδία της δολοφονίας της κόρης του από τον εγγονό του

Τον Μάιο, είδε την κόρη του να δολοφονείται στα 52 της από τον ίδιο της τον γιό και εγγονό του. Πριν από τρία χρόνια είχε χάσει και τη μεγαλύτερη κόρη του από εγκεφαλικό και πάλι σε ηλικία 52 ετών, η οποία είχε αφήσει πίσω της δύο ορφανά παιδιά τα οποία μεγάλωνε ο ίδιος.

Σήμερα ο παπα – Λάμπρος, μετά από τα απανωτά οικογενειακά «χτυπήματα», έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται αύριο Τρίτη, στη Λάρισα.

Όπως υπενθυμίζει το onlarissa.gr 28 χρόνια πίσω, τον Νοέμβριο του 1997, ο πάτερ Λάμπρος Ρίνης, είχε βρεθεί και πάλι στην δημοσιότητα μετά την αποκάλυψη που είχε κάνει ο ίδιος, για ένα σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών.

Οι κάμερες

Τις αποκαλύψεις είχε κάνει ο ίδιος ο παπά-Λάμπρος μετά από υπόνοιες που είχε, για την κατάληξη των χρημάτων των πιστών που άφηναν στο παγκάρι του προσκυνήματος. Τότε ο ιερέας, είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στον ναό, όπου και είχε καταγράψει την κλοπή των χρημάτων από τα τότε μέλη της αρμόδιας επιτροπής του προσκυνήματος.

Στα πλάνα που είχαν δει το «φως» της δημοσιότητας απεικονίζονταν μέλη της επιτροπής να αφαιρούν σε σχεδόν καθημερινή βάση χρήματα από το παγκάρι του προσκυνήματος, τα οποία σύμφωνα με τους τότε υπολογισμούς ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 45 εκατομμυρίων δραχμών.