Ζωή Κωνσταντοπούλου για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι: Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση – Η απεργία πείνας του πατέρα συνεχίζεται

Τη συνέχιση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι προανήγγειλε η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δηλώσεις της από το Σύνταγμα, όπου υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν έχει ενημερωθεί για το αν έχει γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Μιλώντας με τον κ. Ρούτσι στο πλευρό της, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι η απεργία πείνας του πατέρα συνεχίζεται.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ούτε έχει διαταχθεί καμία ενέργεια επί των αιτημάτων που έχει κάνει η οικογένεια. Όλα τα αιτήματα που έχει κάνει η οικογένεια είτε έχουν απορριφθεί είτε εκκρεμούν, χωρίς να υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει καμία θετική απάντηση σε κανένα αίτημά μας», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το απόγευμα της Δευτέρας υπήρξε παραγγελία της εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας που φέρεται να ανοίγει τον δρόμο για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς θυμάτων των Τεμπών.

Η εξέλιξη έρχεται ως συνέπεια της εξής «λύσης»:

Συγκεκριμένα, ανασύρεται από το αρχείο -με απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας- η μήνυση που είχε υποβληθεί κατά των ιατροδικαστών.

Η μήνυση αποστέλλεται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Ετσι οι δύο υποθέσεις, δηλαδή η παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών και η παλαιότερη μήνυση κατά των ιατροδικαστών, συσχετίζονται οπότε εγκρίνεται η εκταφή με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στον Ντένις Ρούτσι.

Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν όσοι συγγενείς το επιθυμούν, να υποβάλουν ανάλογα αιτήματα για εκταφές ώστε να πραγνατοποιηθύν τοξικολογικές εξετάσεις.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει τη βασική δικογραφία για τα Τέμπη και την επικείμενη δίκη.

Επίσκεψη Ιερώνυμου στο Σύνταγμα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα. «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στη μεταξύ τους συνάντηση ο Ιερώνυμος ευχήθηκε στον κ. Ρούτσι καλή δύναμη. «Όπου υπάρχει ανθρώπινος πόνος πρέπει να βρισκόμαστε. Για τον λόγο αυτό ήρθα κοντά σου», είπε με τον κ. Ρούτσι να απαντάει ότι έχει δύναμη την οποία αντλεί από τον Θεό και τον κόσμο που τον στηρίζει.

