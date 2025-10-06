Logo Image

Φυλακές Τρικάλων: Έρευνα στα κελιά – Τι βρέθηκε

Κοινωνία

Φυλακές Τρικάλων: Έρευνα στα κελιά – Τι βρέθηκε

ΕΛ.ΑΣ.

Δικογραφίες σε βάρος 6 εγκλείστων

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές των Τρικάλων πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 20 κελιά, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 6 εγκλείστων για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από τις έρευνες στα κελιά, καθώς και σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 10 αυτοσχέδια μαχαίρια
  • 15 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (usb) και κάρτα μνήμης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube