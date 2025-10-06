Τροχαίο ατύχημα στην Εγνατία Οδό – Προκλήθηκαν υλικές ζημιές χωρίς κάποιον τραυματισμό

Τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, περίπου 200 μέτρα πριν τα διόδια του Πολυμύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Βέροια προς Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα Ι.Χ. όχημα συγκρούστηκε με το πίσω μέρος ενός φορτηγού, με αποτέλεσμα να προκληθούν αποκλειστικά υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η ορατότητα στην περιοχή ήταν περιορισμένη λόγω πυκνής ομίχλης, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Η κατάσταση στο σημείο αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα, με τα οχήματα να κινούνται πλέον κανονικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έλεγχο για την ακριβή αιτία του ατυχήματος, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις οδικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.