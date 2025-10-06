Κεντρική Μακεδονία: «Σύστημα καταμέτρησης των δημοτικών τελών που πρέπει να αποδίδονται από τους παρόχους ενέργειας»

Υπέρ της λειτουργίας ενός ψηφιακού συστήματος καταμέτρησης και υπολογισμού των δημοτικών τελών που πρέπει να αποδίδονται στους δήμους από την πλευρά των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας τάσσεται η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ).

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ, της ένωσης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι με την ευκαιρία της προόδου του προϋπολογισμού του δήμου, διαπιστώθηκε ότι συστηματικά εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν τα ανταποδοτικά τέλη των δήμων.

«Φτάσαμε στο σημείο να στέλνουμε εξώδικα και να κάνουμε και μηνύσεις»

«Φτάσαμε στο σημείο να στέλνουμε εξώδικα, να απειλούμε ή να κάνουμε και μηνύσεις» είπε και πρόσθεσε :«Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ψηφιακής αποτύπωσης on line ώστε να γνωρίζουν οι δήμοι και οι υπάλληλοί μας τι μας χρωστάει η κάθε εταιρεία. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει αυστηρότερη και η ρυθμιστική αρχή ώστε να φτάνει μέχρι και σε αναστολή και ανάκληση της άδειας λειτουργείας των εταιρειών αυτών. Και υπάρχει και ένα ζήτημα αυστηροποίησης των ποινών προς τις εταιρείες αυτές».

Ο κ. Καϊτεζίδης επισήμανε ότι τα ποσά αυτά φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και συμπλήρωσε ότι επειδή πρόκειται για ανταποδοτικά τέλη έχουν συγκεκριμένο κωδικό και δεν μπορούν να καλυφθούν από την πλευρά των δήμων από άλλες πηγές χρηματοδότησης.