Άνω Λιόσια: Σύλληψη για ηχοσύστημα υψηλής ισχύος στη διαπασών

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής επενέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής για τον εντοπισμό οχήματος που προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Αποτέλεσμα ήταν ο εντοπισμός οχήματος εξοπλισμένου με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος (ενισχυτή και 7 ηχεία υψηλής ισχύος), το οποίο είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Το όχημα κατασχέθηκε ενώ συνελήφθη ο 22χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται συνεχώς στην περιοχή, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων διατάραξης της κοινής ησυχίας.